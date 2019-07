“BOOM” MILAN: kryen goditjen, vjen talenti i Lille për 35 mln euro

Ju sugjerojme

Sipas RMC Sport, por që lajmi ishte bërë me dije që përpara dy ditësh nga mediat italiane, Milani thuajse ka kryer goditjen Rafael Leao, sulmuesi i Lille në kampionatin francez. Eshtë gazetari francez Mohamed Bouhafsi ai që lëshon bombën: “Vetëm nëse nuk ka ndryshim plani, sipas burimeve pranë lojtarit, Rafael Leao do të bashkohet me Milanin orët në vazhdim për 35 mln euro”.



“Futbollisti pritet për vizitat mjekësore”. Lille ka këmbëngulur sidomos për Thiago Djalo, që do të bashkohet me francezët për shifrën 5 mln euro, edhe pse operacioni nuk është i lidhur bashkë.

Thiago Djalo

Lille ka vendosur edhe 20% të rishitjes nga ana e Milanit. Vizitat mjekësore priten në fundjavë”.

