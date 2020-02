Bordi i Administrimit, dora e pushtetit në universitet

Ju sugjerojme

Nga Mirela Karabina

Bordi i Administrimit, në Institucionet e Arsimit të Lartë, është organi më i lartë kolegjial administrativ, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit të arsimit të lartë, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij. Dhe, meqë ky organ është kaq i rëndësishëm Qeveria vendosi me ligj (neni 48, pika2, Ligji Arsimit të lartë 80/2015) që shumicën e anëtarëve të Bordit, 4 nga 7 prej tyre, të jenë përfaqësuesit e ministrisë përgjegjëse për arsimin. Dhe kjo, pasi universiteti nuk siguron dot 50% të buxhetit afatmesëm të tij, përveç Universitetit të Tiranës. Pra, vetë ministria me përfqësuesit e saj në bord garanton qëndrueshmërinë financiare, miraton dhe mbikqyr planin strategjik të zhvillimit të institucionit, buxhetin vjetor dhe afatmesëm, numrin e personelit, hapjen dhe riorganizimin ose mbylljen e njësive përbërëse të institucionit, përcakton rregulla për shpërndarjen e të ardhurave, përcakton procedurat dhe kriteret për punësimin e administratorëve dhe punonjësve administrativë e shumë të tjera. Atëherë, a mund të flasim për liri akademike dhe autonomi financiare?! Kështu, në bordet e administrimit do të zgjidheshin figura publike në pozicione të larta drejtuese dhe drejtuesit më të lartë të ministrisë së arsimit p.sh.: në Universitetin e Tiranës, A.M. nën/kryetari i Bashkisë Tiranë edhe pse në kundërshtim me ligjin pasi Bashkia nuk financion 10% të buxhetit afatmesëm të universitetit, E.T. Drejtori Juridik i MASR; në Universitetin Politeknik, P.N. Sekretari i Përgjithshëm i MASR, A.K. Drejtore e Administratës Publike (DAP), M.B. Drejtore e Financës së MASR; në Universitetin e Mjekësisë A.B. Drejtore e Kabinetit të Ministrit të Arsimit, Z.Gj. Drejtore e Arsimit Parauniveristar; në Universitetitn e Durrësit, A.K. Drejtor i Shërbimeve të Brendshme në ministri; në Universitetin e Sporteve V.Gj., Drejtor i Sporteve në ministry; D.K Drejtore e Teknologjisë dhe Informacionit etj. Pra, një dorë në kryeministri e ministri dhe një dorë në universitet. Por, këta përfaqësues jo vetëm ishin vendimarrës dhe kontrollues të universitetit por edhe paguheshin për shërbimin, dhe jo nga qeveria e ministria por nga universiteti, nga studentët. Dhe, kur studentët protestuan në dhjetor 2018-ës, këta rrëshqitën, u bënë “të padukshëm” dhe u “harruan”. Por, ishte Kryeministri që i doli zot njerëzve të tij, që megjithëse kishin përmirësuar menaxhimin financiar të institucioneve të arsimit të lartë, nuk kishin arritur të ulnin perceptimin për menaxhim financiar jo të mirë të universitetit, sipas tij. Pra, faji qëndronte tek perceptimi! Bukur shumë! Por, meqë këto domosdoshmërisht i duheshin pushtetit dhe për të “qetësuar” studentët Kryeministri do të nxirrte një VKM, pjesë e farsës Pakti për Univeristetin, ku një nga përfaqësuesit e ministrisë do zgjidhej, tashmë, nga studentët njohur pa njohur nga ta, pasi varej cili do ishte kandidati. Por, pasi studentët të votonin do ishte përsëri Ministria e Arsimit që do të vendoste. Pra gjithçka e qartë, shkruar e zezë mbi të bardhë: jo liri akdemike, jo autonomi financiare, Në një dalje publike të disa ditëve më parë, Ministrja e Arsimit do të përmendte për bllokim të procesit të zgjedhjeve të përfaqësuesve të saj në bordet e administrimit në dy universitete, Univeristeti i Tiranës dhe Universiteti Politeknik, pasi kandiati i votuar nga studentët ishte pedagog i brendshëm në universitet. Dhe kjo, sipas ministres, na qenkërka konfilkt interesi. Përse dy pedagogë, të zgjedhur nga studentë, qenkërkën në konflikt interesi dhe drejtuesit më të lartë të ministrisë, bashkisë dhe administratës publike nuk paskërkëshin qenë në konflikt? Por, a nuk është në të mirë të punës për ministrinë një përfaqësues pedagog në bord që njeh mirë situatën, që njeh studentin dhe hallin e tij, që njeh mësimdhënien dhe cilësinë e saj dhe vuan lëngimin e gjatë të universitetit? Por, qëllimi nuk është zgjidhja por kapja fytish universitetin. Se, po të ishte zgjidhja atëherë qeveria:

-do kishte vendosur prioritet arsimin duke rritur buxhetin për Arsimin e Lartë në mënyrë që univeristeti të zhvillohej dhe të bëhej konkurues me cilësi në arsim dhe kërkim shkencor të thelluar;

-do lejonte që menaxhimin e pranimeve për ciklin e parë të studimeve ta bënin Institucionet e Arsimit të Lartë duke respektuar autonominë e tyre por e centralizoi këtë proces në duart e ministrisë së arsimit. Dhe, në shkelje të ligjit,minstria, ka anashkalur Qendrën e Studimeve Arsimore dhe nëpërmjet RASH (Rrjeti Akademik Shqiptar) kontrollon vetë trurin elektronik të të dhënave të studentëve kandidate në një proces jotransparent dhe jo të besueshëm;

– do të lejonte vazhdimësinë e ciklin të tretë të studimeve “Doktoraturë” me qëllim rritjen e burimeve të rëndësishme kërkimore njerëzore dhe financiare për univeristetin por e bllokoi prej pesë vitesh atë;

-do të lejonte dhënien e titujve dhe gradave shkencore me qëllim rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe sasisë dhe cilësisë së kërkimit shkencor për funksionimin normal të institucioneve të arsimit të lartë, përmbushjen e detyrave të tyre, por zgjodhi pengimin.

-do të pranontë dështimin e reformës në Arsimin e Lartë përballë protestës studentore të dhjetorit 2018 duke i hapur rrugë një tjetër platforme qeverisëse dhe jo të mashtronte përsëri studentët me me VKM-ra dhe urdhëra në shkelje të ligjit. Ndaj dhe nuk ka zgjidhje, ndaj shikojmë shfaqe të shëmtuara me personazhë realë sepse kjo Qeveri dhe Ministri i kanë dalë për zot reformës dështake, i kanë dalë për zot rrënimit të universitetit, ia kanë dalë ta nënshtrojnë plotësisht atë. Kanë dorën e tyre, kanë levën lëvisëse, kanë Bordin vendimarrës në universitet…









