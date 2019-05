Botohen në gjermanisht “Parrullat me gurë” të Ylljet Aliçkës

Ju sugjerojme

Këto ditë u botua në gjuhën gjermane përmbledhja e njohur me tregime “Parrullat me gurë” e shkrimtarit Ylljet Aliçka, përkthyer nga Edmond Ludwig dhe botuar nga shtëpia botuese MAS. Me rastin e këtij botimi botuesi gjerman shkruan: “krahas historive të thjeshta të vendit të tij, Shqipërisë, nën regjimin Stalinist të Enver Hoxhës, në tregimet e tij, autori përshkruan ndodhi, po aq absurd të tranzicionit postkomunist.”

Disa vite më parë pas botimit të këtij libri në polonisht, shkrimtari i njohur polak Riçzard Kapuçinski ndër të tjera ka shkruar “…i lexova me emocion dhe konsideratë të lartë, fjala është për disa tregime të shkurtëra të një letërsie të madhe..”)

Varianti gjerman i parullave të Aliçkës, pason botimet e këtij libri në frëngjisht, italisht, çekisht, anglisht dhe polonisht si dhe filmin e mirënjohur të regjizorit Gjergj Xhuvani “Sllogans”, me skenar të autorit vetë autorit të parrullave.

