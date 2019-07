Brad Pitt në “GQ Australia”: Unë mund të jem edhe një dinozaur…

Ju sugjerojme

“Nga dikush që ka qenë një ndër njerëzit më të famshëm në planet për gati dy dekada, ka ende mjaft gjëra interesante që të tërheqin vëmendje”-kështu e hap artikullin e saj “GQ Australia” për aktorin e njohur Brad Pitt.

55-vjeçari, përveçse është shfaqur më tërheqës se kurrë, ka rrëfyer disa gjëra të pathëna më parë përsa i takon jetës së tij profesionale. Brad ka treguar se momentalisht i është përkushtuar kinematografisë si producent dhe se po e shijon realisht shumë këtë periudhë. Duke krijuar pikëpyetje për hapësirën se ku do ta shohim në të ardhmen, Brad ka shfaqur si rrallë herë natyrën e tij ambicioze.

“Në të vërtetë besoj se në përgjithësi është një lojë që ndërmerr një i ri-jo se nuk ka hapësirë të konsiderueshme për të vjetrit -unë ndjehem personalisht lojë, që lëviz natyrshëm. Ka një përzgjedhje natyrore për të gjitha (i referohet rolit si producent).

Jam kureshtar për atë që do të quhet si e ardhmja e filmit, se çfarë forme do të marrë. Unë i vlerësoj tmerrësisht shumë shërbimet streaming, sepse po shohim gjithnjë e më tepër projekte cilësore; ne po shohim më shumë shkrimtarë, regjisorë dhe aktorë që po qëllojnë në shenjë. E teksa po na tregohet se sa njerëz të talentuar gjenden anembanë, më pëlqen të mendoj se ka hapësira për të zhvilluar edhe rolin e aktorit dhe producentit. Unë mund të jem edhe një dinozaur dhe aq që mund të jem në dijeni…”-është shprehur Brad Pitt.

Risjellim në vëmendje se Pitt do të shfaqet në ekranin e madh këtë muaj me filmin që mban vulën e regjisorit të talentuar Quentin Tarantino. Ai do të shfaqet në “Once Upon a Time in Hollywood” përkrah Leonardo DiCaprios.

