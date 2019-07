Brazili kërkon triumfin e parë në Kupën e Amerikës, pa pësuar gol

Ju sugjerojme

Sot në orën 22:00 me orën tonë, do të luhet finalja e Kupës së Amerikës, mes Brazilit dhe Perusë.

‘Selecaot’ mundën Argjentinën e Messit me rezultatin e pastër 2-0, ndërsa Peruja rrahu keqaz Kilin me rezultatin 3-0. Nëse Brazili do të arrijë të ngrejë trofeun, ky i fundit do të jetë i 9-ti në historinë e klubit.

Mirëpo nuk është ky qëllimi i vetëm. Brazili mund të vendosë një rekord që vështirë të arrihet. Të mund të fitojë një kompeticion futbollistik pa pësuar asnjë gol.

Gjithçka mbetet për t’u parë.



