Brenda festivalit të filmave për të rritur

“Daily Star” ka publikuar fotot nga AVN Expo, festivali më i madh i filmave për të rritur në botë.



Yjet e filmave porno treguan talentin e tyre në kërcim te tubi dhe prisnin fansat për autografë me veshje tejet provokuese.

Festivali i këtij viti është më i madhi i organizuar ndonjëherë, me rreth 600 aktorë që do të jenë në Las Vegas. Më shumë se 50 000 fansa do të vizitojnë “Hard Rock Hotel and Casino” gjatë 3 ditëve të AVN Expo 2019.

Ky festival, që mbahet që nga viti 1998, është më i madhi i llojit të tij.