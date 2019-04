Brian Hoyt Yee: SHBA dhe BE kanë lënë pas dore Ballkanin Perëndimor

Ju sugjerojme

“Anëtarësimi i disa vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian deri në vitin 2025 nuk është real”- deklarata vjen nga ish-zëvëndësndihmësi i sekretarit amerikan të Shtetit, Brian Hoyt Yee gjatë një diskutim në Institutin Ndërkombëtar Republikan në Uashington, me temën: “Zgjidhja e së pazgjidhurës në Ballkanin Perëndimor”.

Ndër të tjera, zyrtari amerikan shtoi se “bashkësia ndërkombëtare momentalisht nuk ka strategji të qartë për Ballkanin Perëndimor dhe se as BE-ja, as SHBA-ja nuk po ia kushtojnë rajonit rëndësinë që do të duhej”.

Duke u ndalur në çështjen e Kosovës e kryesisht në takimin presidentit Hashim Thaçi dhe atij serb Aleksandër Vuçiç në Berlin, Hoyt Yee takimi i Presidentëve me kancelaren gjermane, Angela Merkel, dhe presidentin e Francës, Emmanuel Macron, nuk është vendimtar për dialogun mes dy vendeve, por është një shans për të biseduar.

“Librat e historisë në Ballkan janë plot me momente ‘tani ose kurrë’. Mendoj se takimi në Berlin nuk është një prej tyre, por është një shans. E vlerësoj Gjermaninë dhe vendet e tjera që vazhdojnë të organizojnë takime të tilla, në të cilat flitet për hapat e ardhshëm”, tha Hoyt Yee, ndërsa komentoi edhe zërat për korrigjim të kufirit.

“Mendoj se ideja për ndarje të territoreve në vija etnike nuk është e mirë, as pragmatike, as politike, as diplomatike. Nuk është diçka për të cilën duhet folur”, tha Hoyt Yee, ndërsa theksoi se Serbia duhet të vendosë “nëse do që të ulet në karrigen ruse apo atë evropiane”.

