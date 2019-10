Britania e Madhe/ Parlamenti voton për shtyrjen e Brexit

Ju sugjerojme

Parlamenti britanik ka hedhur poshtë marrëveshjen e kryeministrit Boris Johnson me BE, për Brexit. Parlamenti britanik me 322 vota pro dhe 306 kundër e detyron tashmë Johnson të kërkojë një tjetër shtyrje të datës për Brexit deri më 31 janar të vitit 2020.

Vetëm pak ditë më parë, u arrit një marrëveshje e re për Brexit mes Johnson dhe BE, në të cilën thuhej se Britania e Madhe do të dalë nga BE brenda muajit tetor.









Oliver Letwin, një deputet i cili u përjashtua nga partia konservatore e Johnson muajin e kaluar, propozoi të refuzohet marrëveshja derisa i gjithë legjislacioni i kërkuar për zbatimin e projekt-ligjit, të miratohet nga Parlamenti.

Johnson tha se është “urgjente” që vendi të kapërcejë bllokimin dhe të “bashkohet”, duke deklaruar se marrëveshja e tij mund të “përçajë politikën britanike”. “Mos na tradhëtoni përsëri”, – tha Johnson duke iu drejtuar laburistëve.

Lideri i opozitës britanike dhe kryetari i Partisë Laburiste, Jeremy Corbyn, tha në fjalën e tij në Parlamentin britanik se populli duhet ta japë fjalën e fundit për largimin e vendit nga Bashkimi Europian, duke shtuar se ligjvënësit e tij nuk do ta përkrahin planin e kryeministrit Johnson për tërheqje nga BE-ja.

Votimi i sotëm i një marrëveshjeje u zhvillua në një atmosferë të ndezur si brenda parlamentit ashtu dhe jashtë ku me mijra njerëz kishin dalë për të protestuar në Hyde Park, dhe jashtë Parlamentit për të kundërshtuar daljen nga BE.

