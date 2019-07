Budina befason Sorecën: S’jemi dakord me ju, qeveria po na sulmon

Ju sugjerojme

Regjisori i njohur, Robert Budina, anëtar i Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit, i ka shkuar në “shtëpi” ambasdorit të BE, Luigi Soreca duke i rreshtuar gjithë arsyet se pse artistët janë në të drejtën e tyre për të mbrojtur Teatrin. Po kështu, i ka thënë se qeveria i ka sulmuar brenda godinës së teatrit.

Kujtojmë se sot paradite, ambasdori doli në një konferencë tek zyrat e “Europe House” për të folur për koncertin që mbahet në Theth, por gazetarët e pyetën edhe për çështjen e teatrit. Soreca tha se nuk ndërhynte në projektet e qeverisë, por shtoi se gara për tenderin duhet të jetë e lirë dhe e ndershme.

Pas kësaj deklarate, ka ndërhyrë regjisori Budina, i cili siç shihet në pamje, ndodhet i ulur në rresht me gazetarët.

Replika e plotë e Budinës me ambasadorin Soreca:

Nuk jam dakord me ju. Nuk është e politizuar situata.

E dyta, qeveria duhet të respektojë artistët, të presë.

E treta, të mos i sulmojë brenda Teatrit Kombëtar.

E katërta, me ju kemi kërkuar një takim dhe duhet të takohemi sepse situata është shumë kritike.

E pesta, minimumi që mund të bëjë qeveria, përpara se të fillojë tenderin, i cili është i paligjshëm, duhet të presë vendimin e Gjykatës Kushtetuese, sepse kemi gjysmën e popullit që nuk është i përfaqësuar.

E gjashta, ne kemi filluar aktivitetin në Teatrin Kombëtar, po bëjmë rikonjicionin, informacionet e qeverisë nuk janë të sakta. Teatri nuik rrezikon dhe ne kemi hapur festivalin për mbrojtjen e Teatrit ku do të vijnë artistë nga e gjithë bota, përfshirë edhe z.Placido që na mbështet.

Nuk doja që të hapja asnjë polemikë, doja thjesht të komunikoja.

Ne do t’i zgjidhim me maturi, ashtu si 1 vit e gjysëm ne kemi bërë vetëm protestë paqësore dhe jemi investuar tre orë në ditë për të fituar demokracinë në Shqipëri, të cilën do ta realizojmë.

