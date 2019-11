Budini: Gazetarët në betejën e ndikimit dhe vetë-ndotjes me anë të gjuhës përballë politikanëve

Ju sugjerojme

Intervistë me Dekanen e Fakultetit të Shkencave Humane në UET, Prof. Asoc. Dr. Belina Budini, mbi librin e saj “Ndikuesit/ Influencers”

1. Së pari, iu uroj për librin tuaj të fundit “Ndikuesi. Gazetarët përballë politikanëve”, që tashmë e lexova dhe është një almanak dijesh, një metodikë tendencash dhe prirjesh, një doracak që duhet ta mbajë me vete çdo gazetar profesionist. Mbasi jemi në fushën e gazetarisë dhe letërsisë (si suplement), dhe dimë se “Mendimi rri në gjuhë dhe leksik”, çfarë do të theksonit pikërisht për këtë mjet të fuqishëm në duart e gazetarëve?

Budini: Faleminderit për vlerën përdoruese që i jepni librit. Mund të jetë herët për të folur për ndikimin e tij, por jam mjaft e kënaqur për interesin e treguar nga gazetarët dhe studentët deri tani. Dihet që shpesh ndikimet e vërteta nuk janë ato që përftohen në çastin e publikimit, por ato që vijnë më pas, në formën e referencës, vlerësimit dhe reflektimit.

“Ndikuesit/Influencers” është libër i ndërtuar mbi perspektivat e vetë gazetarëve për punën e tyre, ashtu sikurse ata rrëfejnë për të në publik, konkretisht në Forumet Universitare në UET ku i kam intervistuar një pjesë prej tyre. Më ka interesuar gjuha që ata përdorin për të kuptuar si ata i ndërtojnë marrëdhëniet me politikanët dhe si dalin në role ndikuese. Gjuha në këtë këndvështrim shihet jo si pasqyruese, por si ndërtuese e mendimit. Zhargoni i tyre profesional bëhet kësisoj ndikues përtej praktikave dhe narrativave të tyre të ditës, në kuptimin që ndërton një realitet dhe perceptim të cilin gazetarët njëherësh e krijojnë dhe e pësojnë. Për ta ilustruar këtë arsyetim më ka shërbyer karikatura e shkëlqyer e Kapexhiut me gazetarët që penën e kanë mjet ndikimi dhe ndotje njëkohësisht. Nuk besoj se do të kishte ide vizuale më të gjetur për kopertinën e librit!

2. Pothuaj çdo shkrimtar që ka qenë në studion time për bashkëbisedim dhe intervistë, unë kam diskutuar për letërsinë e viteve ‘30, një letërsi jo shumë e studiuar dhe e nxjerrë në dritë. Në fushën e gazetarisë kam parë një kapitull të gjërë mbi publicistikën tek “Populli, gjuha dhe letërsia shqipe” të Gaetano Petrotës, që na sjell të dhëna dhe fakte për atë periudhë, por që nuk ndalet në analizë, apo gjykim të stileve apo mënyrave të të bërit gazetari. Cfarë mund t’i thoni ju lexuesit tonë për gazetarinë interesante të atyre viteve?

Budini: Retrospektiva që kam paraqitur në kapitullin e fundit të librit i referohet pikërisht kësaj periudhe për të cilën ju flisni dhe që është mjaft e pasur me publicistikë dhe gazetari në radhë të parë, ashtu sikurse edhe me letërsi. Është i pamohueshëm ndikimi i këtyre figurave të një periudhe lirie, sadoqë përbën një kohë të kufizuar duke qenë se pas saj pati shkëputje dhe jo vijueshmëri. Ndikimi i tyre, në terma etikë, intelektualë dhe shpirtërorë, e ka kaluar kohën dhe kontekstin, ndaj ende sot mbeten pikë reference, gjë që mund të mos ndodhë me të gjithë ndikuesit aktualë, pavarësisht se periudha e rravgimit të tyre është më e gjatë, pothuajse 30 vjet tanimë.

Rizbulimi i figurave të Nolit, Fishtës, Konicës, Zavalanit, apo Branko Merxhanit, At Zef Valentinit dhe Ismet Totos nga këndi i narrativës së tyre profesionale përballë politikanëve më ka shërbyer për të ndërtuar një trajektore historike të gjuhës së përdorur nga ana e gazetarëve përkundrejt politikanëve. Megjithëse kjo perspektivë meriton të vijohet dhe të zhvillohen krahasime e analiza të mëtejshme, nga pranëvënia përftohet një shije, ndjesi apo kontrast mes konceptimeve për rolin e gazetarit përballë atij të politikanit të ndikuesve të viteve ’20-30 dhe atyre aktualë. Pa e idealizuar apo mitizuar këtë periudhë të publicistikës dhe gazetarisë shqiptare, për intensitetin dhe forcën e ndikimit, ajo përbën një momentum të ndritur në trajektore historike.

Për një shije të ligjërimit të kësaj periudhe, kam referuar shumë nga autorët e këtyre viteve me citime të plota në libër. Një nga ligjëruesit më sqimatarë ishte pa dyshim Mid’hat Frashëri që u drejtohej “gazetarëve” në një artikull të vitit 1924, duke përcaktuar normat dhe vlerat për gazetarinë e kohës, me këto fjalë: “Shtypi s’duhet të jetë pasqyra e kafeneve, vendi i fjalimeve të zbaztë. Duhet të jetë shkolla e moralizimit, kopshti i një jetë morale, shkolla e të vërtetave politike dhe shoqërore, predikimi për zhvillim mendor dhe shpirtëror, fryt i një disipline vullnetare e një rregulle të frymëzuar prej dashurisë, duke kuptuar drejt dhe vërtet interesin tonë… Me këtë mënyrë, gazetarit i bie mbi supe barra e madhe, roli i tij është i komplikuar, se duhet të jetë tërë kohës, edhe një mjek, që shëron sëmundje, edhe një meshtar, që përkujdeset për shpirtin, edhe një avokat, që i mbron të drejtat, edhe një gjykatës, që i ndan gjyqin… Do të më pyesë ndokush: Po cili është feneri që duhet të ndrijë udhën dhe gjykimin e një gazetari, cili është kriteri i së vërtetës në këtë dedalë kaq të përdredhur? Do të them: Ndërgjegjja e tij, ajo ndërgjegje që duhet të prijë çdo patriot, çdo akt të patriotizmit, me një dashuri mistike të këtij trualli, që i themi Shqipëri, të këtij populli, që quajmë shqiptar. Në qoftë se nuk e ke këtë dritë në zemrën tënde, në qoftë se nuk ndjen një dashuri, një shembushi të pakufizuar për vëllezërit dhe truallin e tyre, atëherë largohu nga gazeta: hiqu e bëhu bakall ose më mirë akoma: bëhu kasap…”. Nuk ka kod më të mirë etike për gazetarinë dhe konceptim më idealist për rolin e gazetarit përballë atij të politikanit sesa kjo pjesë e shkëputur nga artikulli i Mid’hat Frashërit në artikullin me titull “Gazetarëve”, nxjerrë nga vëllimi “Plagët tona”, në “Vepra të Zgjedhura”, botim i Institutit të Studimeve Historike “Lumo Skëndo”.

3. Në disa materiale tuaja të publikuara kam hasur termin “Gjuha e figurshme në gazetari” A mund ta zgjeroni me shpjegimin tuaj domethënien e këtij termi, si dhe të na jepni raste dhe shembuj për përdorimin e figurshën të gjuhës në gazetarinë tonë politike? E kërkova këtë mbasi edhe vetë letërsia e ka ndër mjetet më të forta të saj gjuhën e figurshme.

Budini: Publicistikës dhe gazetarisë nuk i mungon gjuha e figurshme, edhe pse ajo shpesh i përgjigjet një konkretësie apo nevoje të ditës. Madje as studimeve sikurse është “Ndikuesit” jam kujdesur të mos i mungojnë metaforat, që mbeten mjaft të fuqishme për të përcjellë ide në formën e imazheve. Kam kërkuar për figuracion edhe në gjuhën e vetë gazetarëve dhe ato nuk mungojnë sidomos në formën e epiteteve por edhe në marrjen dhe rimarrjen e metaforave të qarkulluara sa nga politikanët aq edhe nga vetë gazetarët. Tek e fundit, edhe termat “Kazan” e “kadri” si etiketime apo stigma të përdorura ndaj gazetarëve nga kryeministri, janë gjuhë e figurshme, ashtu si edhe vetë-etiketimet e gazetarëve si “marioneta”, “sahanlëpirës: “të kapur”, “aksesorë të politikës”, “bandë kasetofoësh”, “servirës fast-food-i politik”, etj. Ajo që bie në sy është se ligjërimet e tyre shfaqen mjaft të përafërta, duke qarkulluar pothuajse të njëjtat etiketime dhe madje të njëjtën gjuhë të figurshme, sidomos në intervistat e folura kur lehtësia e artikulimit është më e madhe.

Përveç nevojës për të krijuar apo ndërtuar një fjalor moral në terma ligjërimorë konkretë për profesionin e gazetarit që është një nga reflektimet mbi ligjërimin e gazetarëve që paraqes në libër, nuk mund të mos vërehet edhe nevoja për freskimin e imagjinatës apo figuracionit, kur mënyra e të thënit ka mbetur po ajo e fillimit të viteve ‘90, edhe pse zhvillimet e mediave dhe komunikimeve janë kaq të shpejta sot. Duhen kërkuar metafora apo epitete të reja që u përgjigjen më mirë dinamikave dhe roleve të shumëfishta që kanë sot gazetarët përkundrejt politikanëve.

Metaforat janë të preferuarat e mia me sa duket, pasi megjithëse “Ndikuesit” është studim, nxitur edhe nga pyetja juaj, konstatoj që nuk i kam shpëtuar përdorimit të metaforave për të sqaruar konceptet e përdorura. Kam përdorur për shembull metaforën e fërkimit për të analizuar dukurinë e ndërveprimeve në skenën publike të ndikuesve. Të lexuarit e marrëdhënieve mes gazetarëve dhe politikanëve lehtësohet mjaft, në fakt, nga përdorimi i kësaj metafore, edhe pse ajo nuk nënkupton detyrimisht antagonizëm ose opozicion ndërmjet dy palëve, por mund të flasë edhe për flirtim ose maskim. Termat e fërkimit të huazuar nga fizika, vlejnë për të përfytyruar dukurinë e fërkimit të figurshëm mes gazetarëve dhe politikanëve, e cila është mjaft dinamike dhe e rëndësishme për të kuptuar ligjësitë e lëvizjeve përkundrejt njëri-tjetrit.

Po kështu, forcat e prodhuara nga fërkimi mes tyre mund të jenë gjithashtu të dobishme për sa kohë mundësojnë lëvizje demokratike, por edhe të dëmshme kur prodhojnë thjesht viskozitet ose squllje profesionale. Ato kërkojnë, nga ana tjetër, përdorim të instrumenteve të kushtueshme dhe jodemokratike në formën e “vajrave” ose trafikut të influencave për lubrifikimin e shtresave takuese. Sa më sipër, janë arsye për ta parë “fërkimin” si metaforë të vlefshme në përpjekjen për të kuptuar natyrën e ndërveprimeve ose marrëdhënieve mes gazetarëve dhe politikanëve. Fërkimet mes këtyre aktorëve publikë, ashtu si ato mes trupave në fizikë, mund të jenë të shumëllojshme, si për shembull fërkime “statike”, “kinetike”, “fluide”, “të lubrifikuara”, “sipërfaqësore”, “të brendshme”, “dinamike”, “rrezatuese”, “frenuese” etj.

Duke përdorur këtë lloj metafore, politikanët dhe gazetarët janë parë si forca deri diku të mëvetësishme, ngjashmërisht me trupat e ngurtë. Megjithatë, metafora e fërkimit vlen edhe për trupat e lëngëzuar, në rastin kur gazetarët dhe politikanët shfaqen me kufij fluidë, ose kur janë njëherësh edhe punonjës PR-i politik, shkrues fjalimesh, analistë, gazetarë, publicistë, etj. Ka vend kësisoj, si përfundim jo vetëm për artikulimin e roleve të reja, por edhe të imazheve apo figurave të reja që ndërtojnë përfytyrime njëherësh realiste dhe profesionale, por edhe vizionare, moderne apo post-moderne si edhe në terma në pozitiviste ose konstruktive sesa thjesht denigruese apo stigmatizuese.

