Mattia Perin është gati të bëhet futbollisti i ri i Benficas. Presidenti i klubit portugez ndodhet në Itali dhe sipas “Sky” është gati që të arrijë akordin me Juventusin mbi bazën e 15 mln eurove.

Do të takohet edhe me agjentin e portierit bardhezi, Alessandro Luçi, për të gjetur akord për kontratën dhe rrogat. Me kthimin e Buffonit, Perin bëhet portier i tretë dhe nuk do të ketë mundësi ta shohë fushën.

