Bujar Kapexhiu: Do jem gjithnjë përkrah qytetarëve për Kushtetutën

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Artisti Bujar Kapexhiu nga podiumi i protestës së Metës u shpreh se do të jetë gjithnjë përkrah qytetarëve në mbrojtje të Kushtetutës.

“Ne jemi një vend i varfër dhe i sfilitur. Të gjithë të veprojmë me të drejtën dhe Kushtetutën. Gënjehemi në çdo fushatë dhe kongres. Për të mirën e Shqipërisë dhe të atdheut jemi bashkë në mbrojtje të ligjit dhe Kushtetutës. Do të jem gjithnjë përkrah jush në mbrojtje të Kushtetutës. Mos u gënjeni, e vërteta mbrohet nga zëri juaj. Mallkuar qofshin ata që shpikën shuplakat. Mos u gënjeni nga politika që është e mbushur me pinokë gënjeshtarë dhe hundëgjatë”, u shpreh Kapexhiu.









Etiketa: Bujar Kapexhiu