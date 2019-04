“Bukuri me operacione plastike”/ Marina Vjollca i kthehet ndjekëses

Ju sugjerojme

Marina Vjollca gjithnjë ka qenë pjesë e rubrikave rozë, kryesisht për lidhjen e saj me reperin Getoar Selimi, por edhe për faktin nëse ka kryer ndonjëherë ndërhyrje kirurgjikale apo jo. Së fundmi, ajo ka postuar në rrjetin social “Instagram” një fotografi ku shfaqet tepër thjeshtë, me një golf ngjyrë kaf dhe me pak tualet. E teksa është komentuar pozitivisht nga një sërë ndjekësish, është akuzuar sërish për ndërhyrje estetike.

“Bukuri me operacione plastike”– i ka shkruar një ndjekëse, e cila nuk ka mbetur pa përgjigje. “Akoma kështu komentesh”– i është kundërvënë Marina, duke lënë të nënkuptohet se këto aludime rreth figurës së saj tashmë janë bërë bajate.

