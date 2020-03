Bullgari, mjekët japin dorëheqjen në mes të krizës së COVID-19

Ju sugjerojme



Dhjetra mjekë dhe infermierë kanë dhënë dorëheqjen e tyre në dy spitale në kryeqytetin e Bullgarisë, Sofje, pasi autoritetet u thanë se do të duhet të trajtojnë pacientët COVID-19.





Punonjësit e mjekësisë thanë se ata nuk ishin furnizuar me mjete mbrojtëse dhe pajisje për të siguruar kujdesin e duhur, vetëm disa ditë pasi parlamenti bullgar vendosi një gjendje të jashtëzakonshme në vend.









Dr. Kameliya Bachovska nga Spitali i Dytë i Qytetit në Sofje tha për Al Jazeera se ajo së bashku me 84 kolegë të tjerë dhanë dorëheqje pasi ata u informuan se spitali i tyre do të kujdesej për pacientë pacientë të ifektuar me COVID-19.

“Spitali nuk ka pajisje të mjaftueshme mbrojtëse dhe nuk është vetëm spitali ynë që nuk ka. Pjesa tjetër gjithashtu nuk ka. Pothuajse çdo mjek në Bullgari është në rrezik të sëmuret për shkak të kësaj, veçanërisht edhe ne, mjekët më të vjetër, që jemi në kategorinë e rrezikut të lartë,” tha ajo.

Dr Bachovska sqaroi se spitali nuk ka aftësitë dhe pajisjet e nevojshme sanitare për të përmirësuar sëmundjet infektive. Ajo gjithashtu tha se shumica e mjekëve dhe infermierëve në institucionin shëndetësor janë afër moshës së daljes në pension ose tashmë punojnë gjatë daljes në pension, dhe kanë frikë të trajtojnë pacientët pa u mbrojtur siç duhet.

Deri më tani në Bullgari janë regjistruar 3 viktima dhe 94 të infektuar me Covid-19.

