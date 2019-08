Bundesliga/ Ngec Leverkusen, Bayerni dënon Mainzin me 6 gola (FOTO)

Ju sugjerojme

Janë mbyllur 5 nga 6 sfidat e sotme në kampionatin gjerman, të vlefshme për javën e 3-të në Bundesliga, ku bie në sy një barazim pa gola mes Bayern Leverkusen dhe Hoffenheim, si dhe fitorja me goleadë e Bayern Munchen kundrejt Mainz.



Kanë qenë miqtë që kanë kaluar të parët në avantazh në minutën 6’, pa menduar se “hakmarrja” e bavarezëve do të ishte shumë e fortë. Pavard në minutën 20 barazoi shifrat, ndërkohë që Alaba 16 minuta më vonë kaloi skuadrën në avantazh.



Pjesa e parë u mbyll me këto shifra.



Bayern Munchen e dominoi lojën në të gjitha aspektet. Në pjesën e dytë do të fillonte goleada e skuadrës së Kovac. Perisic ishte ai që thelloi shifrat në 3-1 në minutën 54.



10 minuta më pas ka ardhur goli i 4-t nga Coman.



Lewandowski në minutën e 78 shënoi golin e pestë dhe 2 minuta më vonë Davies mbylli çdo gjë, me një gol ‘knock-out-i’ për miqtë.



Në barazim 1-1 është mbyllur edhe sfida mes Wosburg dhe Paderborn. Shalke arriti një fitore të pastër 3-0 ndaj Herthës ndërsa Koln arriti të mundë 1-2 Freiburgun, me 3 pikë shumë të vlefshme, pasi vjen nga 2 humbje radhazi.

