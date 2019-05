Burg për “gjithçka”, ja ndryshimet që parashikohen në Kodin Penal

Ju sugjerojme

Sa herë ndodh një skandal apo përplasje e vetmja zgjidhje që parashtron mazhoranca është “dënimi me burg”. Kujtojmë këtu se vetë Kryeministri ka deklaruar publikusht se do burgosen njerëzit për rrahjen e mjekëve, rrahjen e arbitrave, rrahjen e mësuesve, armëmbajtjen pa leje, etj. Kujtojmë se me heret vendosi dënimin per vjedhjen e energjisë, ujit, etj.

Ndërsa sot mësohet se është bërë gati një draft për ndryshimet në Kodin Penal. Kësisoj qeveria parashikon ashpërsin e dënimit për të gjitha rastet e dhunës nga mjeku, polici, mësuesi, etj.

Kuvendit i propozohet që goditija ndaj efektivë të policisë ose mjekëve të dënohet nga 1 deri në 5 vite heqje lirie. E njëjta masë dënimi propozohet edhe për dhunën në sport në rastet e goditjes së arbitrave, trajnerëve apo sportistëve.

Drafti propozon që të rritet edhe masa e dënimit për armëmbajtjen pa leje nga 5 deri në 7 vjet burgim. Sa i takon krimeve mjedisore për ndotjen e ajrit, tokës apo për dëme të pakthyeshme të ekosistemit, faunës dhe florës, propozohen dënime nga 1 deri në 5 vjet burgim.

Ndërsa opozita proteston me bllokimin e rrugëve, qeveria i shton këtij drafti edhe një nen për dënimin deri në 3 vite burg të atyre që bllokojnë lëvizjen e mjeteve në rrugë. Natyrisht drafti ka një rrugë të gjatë për të bërë, si diskutimet në komisionet parlamentare, grupet e interesit, etj derisa të mbërrijë për votimin në parlament.

Etiketa: Burg