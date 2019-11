Burime nga Presidenca: Ja kur do flasë Meta për deklaratat e DASH

Ju sugjerojme

Presidenti Ilir Meta do të mbajë sot në orën 18:00 një konferencë të jashtëzakonshme për mediat. Burime nga Presidenca bëjnë me dije se “kreu i shtetit do të shprehet edhe për reagimin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit”. DASH deklaroi se është në dijeni të komenteve të kreut të shtetit shqiptar.

“Presidenti i Republikës Ilir Meta do te zhvilloje sot ne ora 18:30 një konference te jashtëzakonshme për shtyp”, thanë burimet nga Presidenca.









Njoftimi vjen pak kohe pasi kreu i shtetit doli nga një takim me gjyqtarin Besnik Muçi, ku në orët e pasdites së sotme ai rihapi garën për anëtarin e ri të Gjykatës Kushtetuese.

