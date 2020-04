Burrë e grua me koronavirus në Fier, mister si janë infektuar

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Edhe pse prej disa ditesh Fieri kishte rene ne qetesi, duke mos shenuar asnje rast te ri te prekur me koronavirus, sot jane konfirmuar dy raste te reja.





Gazetarja e Panorama ben me dije se testimet me te fundit kane nxjerre pozitive me koronavirus nje cift te moshuarish.









Mesohet se burre e grua jane banor te lagjes 15 Tetori te qytetit, qe e cojne ne 25 numrin e presonave te prekur ne total ne Fier.

Nderkohe qe nuk ka ende te dhena per menyren se si mund te jene infektuar dy te moshuarit.harta e re ne gjithe shqiperine 304 raste me kovid

HARTA

Harta e të prekurve nga COVID-19 zgjerohet në Tiranë, Durrës, Fier, Kavajë, Lezhë, Mirditë dhe Shkodër.

Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive, është si vijon:

– Tiranë 146 raste

– Durrës 32 raste

– Lushnje 4 raste

– Elbasan 8 raste

– Fier 25 raste

– Kavajë 8 raste

– Rrogozhinë 2 raste

– Korçë 16 raste

– Vlorë 5 raste

– Shkodër 22 raste

– Lezhë 11 raste

– Berat 1 rast

– Has 8 raste

– Krujë 5 raste

-Tropojë 4 raste

– Pukë 4 raste

– Mirditë 3 raste

Etiketa: Burre dhe grua me koronavirus