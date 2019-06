Krim horror, burri vret me sëpatë gruan në Babicë të Vlorës

Ju sugjerojme

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pak momente më parë në Babicë të Vlorës. Burri ka vrarë me sëpatë bashkëshorten e tij. Një konflikt brenda në familje, ka bërë që Lavdosh Sulo të marrë sëpatën dhe të qëllojë gruan e tij, Laureta Sulon, 44 vjeç.

Sulo e ka goditur me sëpatë në kokë gruan, pas debatit që ka patur mes tyre. Krimi horror ka tronditur fshatin Babicë të Vlorës. Pasi e ka goditur me sëpatë, Lavdosh Sulo 56 vjeç, e ka qëlluar edhe me thikë gruan. Pas ngjarjes ai ka marrë në telefon policinë, duke u thënë “ejani se kam vrarë gruan”.

Sapo kanë mbërritur në fshatin Babicë, policia ka arrestuar Lavdosh Sulon, i cili do akuzohet për “Vrasje në familje”, vepër penale që dënohet me burgim të përjetshëm.

Ende nuk dihen shkaqet e sakta që çuan të moshuarin deri në vrasjen makabre të bashkëshortes së tij. Ngjarja e rëndë ka bërë që të afërm të jenë të tronditur. Siç dallohet edhe nga fotot djali i familjes është duke qarë dhe ka tentuar të afrohet në banesën ku ka ndodhur vrasja. “Çfarë më bëre o ba”, dëgjohet të thotë ai duke qarë.

Etiketa: burri vret gruan me sepate