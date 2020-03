Burri i infektuar në Fier udhëtoi në avion me 73-vjeçaren që vdiq, ja intenerari i lëvizjes

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Ministria e Shëndetësisë konfirmoi edhe dhjetë raste të reja me koronavirus në Shqipëri, duke e çuar numrin total të të prekurve në 33.

Vlen për t’u theksuar fakti se në Fier janë konfirmuar katër raste brenda 24 orëve. Një nga katër rastet e konfiruara në Fier është një 66-vjeçar nga Patosi, i cili është kthyer nga Italia më datë 3 mars.









66-vjeçari nga Patosi ka qenë në të njëjtin avion me 73-vjeçaren që ndërroi jetë nga Durrësi. Më pas, 66-vjeçari ka shkuar me një furgon pasagjerësh nga Tirana për në Fier dhe më pas me një tjetër furgon nga Fieri për në Patos.

Po ashtu, gjatë ditëve që ka qendruar në Patos, burri ka marrë pjesë në një festë me të njohur duke u futur edhe në bashkinë e qytetit.

Kështu, ka dyshime se ai ka infektuar edhe të tjerë gjatë kësaj periudhe.

Rastet e konfirmuara me COVID-19:

Tiranë 19 raste

Durrës 5 raste (njëri prej të cilëve ka ndërruar jetë)

Lushnje 1 rast

Elbasan 2 raste

Fier 4 raste

Rrogozhinë 2 raste.

Etiketa: burri nga FIERI