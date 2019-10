Bushati: Çelja e negociatave, shtysë për demokratizimin e vendit

Ish-ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Ditmir Bushati i kërkon BE hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Në një status në rrjetet sociale, Bushati thotë se ky hap i jep kuptimit drejtimit të Ballkanit Perëndimor në rindërtimin dhe demokratizimin e shoqërive të këtyre dy vendeve.

“BE-ja si një projekt paqeje duhet të kuptojë se me fillimin e bisedimeve të pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut do të japë një sens drejtimi për Ballkanin Perëndimor në rindërtimin dhe demokratizimin e shoqërive të tyre. Ka ardhur koha që ta konsiderojmë këtë si një përgjegjësi të përbashkët!”, shkruan Bushati.

The #EU as a peace project should understand that by starting accession talks with 🇦🇱🇲🇰 it will provide a sense of direction for Western Balkans in rebuilding and democratizing their societies. Time has come to consider this as a joint responsibility! https://t.co/HHCiawRoBj

— Ditmir Bushati (@ditmirbushati) October 14, 2019