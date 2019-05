Bushati dhe Lubonja e shohin të vështirë largimin e Ramës, ja pse

Ju sugjerojme

Dy analistët e njohur politik, Andi Bushati dhe Fatos Lubonja edhe pse njihen për qendrimet e tyre kundër qeverisë Rama e shohin të vështirë largimin e kryeministrit. Duke analizuar protestën e sotme të opozitës si dhe moton “Rama ik”, Lubonja shprehet: “Unë mendoj që mënyra që se si i ka lidhur Edi Rama fijet e pushtetit është shumë më e fuqishme dhe e komplikuar. Atij s’mund t’i thuash ik dhe zhduku. Ndërkohë që nëqoftëse ai është në krye të partisë dhe të gjitha njerëzit e tij janë në pushtetin ekonomik, duhet një reagim më gradual”.

Ndërsa Andi Bushati tha se nëse Rama i pranon sot kushtet e opozitës, dhe nëse shkojmë në zgjedhje të parakohshme ai mund të fitojë sërish. Sipas tij, PD i ka identifikuar problemet në vend por s’ka treguar ende cila është zgjidhja.

“Nëse do të isha në vend do të pranoja kushtet e opozitës. Çfarë do të ndodhte? Vendi do të shkonte në zgjedhje të parakohshme dhe Edi Rama do të fitonte sërish thellë. Mendoj se opozita i ka të sakta ata që deklaron, por nuk identifikon siç duhet problemet. Opozita duhet që të analizojë më tepër sistemin, të godasë propagandën e qeverisë. Kemi ndërtuar sistem të lidhur me ushqyesin Edi Rama. Opozita ka identifikuar problemet, por nuk jep zgjidhje”, tha Bushati.

