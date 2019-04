Bushati jep shpjegimin epik për kërcënimin e Ramës

Ju sugjerojme

Andi Bushati ka bërë një analizë të spikatur sonte tek “Të Paekspozuarit”, lidhur me kërcenimin e Edi Ramës sot në Parlament, se kush do të cënoje zgjedhjet me 30 qershor, do bëjë 7 vite burg.

Rama ironizoi kur u shpreh se: a ka budallenj që janë gati të bëjnë 7 vite burg për Lulzim Bashën.

Andi Bushati, u shpreh se me këtë cfarë thotë, Rama duhet të jëtë krejtësisht i cmendur.

Po si a mund të gjenden budallenj që të bëjnë 7 vite burg për Lulzim Bashën, tha Bushati, duke shtuar se po pse këta që prishin zgjedhjet dhe blejnë vota për të, për Edi Ramën, cfarë janë. Janë të zgjuar, apo këta promovohen, dhe nuk i kap drejtësia.

