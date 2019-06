Bushati: Vendimi i Metës i sforcuar dhe politik

Ju sugjerojme

Analisti Andi Bushati në emisionin “Të paekspozuarit” në “News 24” tha se vendimi i presidentit Ilir Meta është politik.

“Vendimi i Metës është ndër të tjera edhe vendim politik, madje i sforcuar. Meta me këtë akt që ka thënë ka dashur të mbulojë me gjethe fiku tërheqjen e Bashës dhe Kryemadhit. Është hap pas. A është shantazh, a është frikë se di. Por ka tërheqje mbrapa dhe lënie në baltë të njerëzve.

Ka njerëz që janë në burg për fjalën e Bashës. Metës i është bërë një proces se ti nuk ke të drejtë të zhdekretosh. Me aktin e sotëm i ka dhënë koherencë këtij debati. Revolucion me firmë nuk ka, që kur të na thonë amerikanët të qëllojmë me molotov”, tha Bushati.

Etiketa: Andi Bushati