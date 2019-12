‘Buxheti Bashkiak për vitin 2020/ Zhupa: Veliaj po shton numrin e ushtarëve elektoralë në administratë

Ju sugjerojme

Zëdhënësja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa e ftuar në Syri Tv, duke folur për buxhetin e Bashkisë së Tiranës për vitin 2020, tha se ky buxhet nuk është asgjë më shumë se sa një buxhet elektoral që i shkon në ndihmë Veliaj.

Zhupa tha se vetëm fakti që Veliaj ka parashikuar ta çojë numrin e punonjësve të administratës së tij në 7 mijë të tillë, ndërkohë që nuk shton zyrat dhe shërbimet, tregon qëllimet që ai ka.









‘Zona më e prekur nga tërmeti është ndër të tjer Kombinati. Një zonë që unë e njoh shumë mirë. Buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2020 ka zero fonde për rindërtimin, ka zero iniciativa se si do ndihmohen bizneset për të ngritur veten. Zero iniciativë për të punësuarit që mbetën të papunë. Ministria për Rindërtim mund të ketë fondet për shtëpite e reja, kurse Bashkia ka detyrë që të ketë dia iniciativa për Kombinatin, Kasharin etj zona të varfra, që kanë nëvojë për një dorë për ta. Në këtë buxhet 200 milion euro duhet të kishte fonde për iniciativa. Por nuk është parashikuar asgjë. Ndërkohë që janë rritur taksat, për të marrë sa më shumë të ardhura, për ti përdorur deri tani për interesa oligarkike.

Dhe mundësia është. Mjafton të mos japësh 500 mijë për konsulencë për të mos prishur teatrin, madje duke falenderuar Aleancën për Teatrin që e e futi Teatrin në finalistët e Europa Nostra për trashgiminë, dhe ja ku u gjetën paratë. Këto 500 mijë euro për të prishur Tetrain, mund ti kishin çuar për Kombinatin, për njerëzit e varfër të Kasharit. Kjo mënyrë se si duan ti shfrytëzojnë fondet nuk është për qytetarët. Këta nuk duan të heqin para nga oligarkët. Por duan të ndajnë me ta bileta 900 euro për në Spanjë. E dini që bizneset do të paguajnë 22 milion euro për taksa për pasuritë e paluajtjshme, është 42 për qind më shumë se në vitin 2019. Administrta e Bashkisë së Tiranës parashikon rritje të punonjësve të bashkisë. Janë afro 7 mijë punonjës.

Kjo rritje do të kishte kuptim nëse rritja do të ishte bërë nga viti në viti. Por në buxhetin e vitit 2020 nuk kemi shtim të terrirorit të bashkisë, po kështu nuk është parashikuar në buxhet që do të shtohen shërbimet. Atëherë përse duhet rritja e numrit të punonjësve? Shtohen disa punonjës që nuk dinë se çfarë do bëjnë. Ose do bëjnë like dhe share për postimet e Veliaj. Nëse do kishte shtim të zyrave dhe shërbime, kjo do kishte sens.

Ndërkohë që kemi shtim të numrit të policëve bashkiakë.

Do kemi 500 policë bashkiakë që njihen për luftën e preshit dhe të peshores, ndërkohë që nuk kanë rritur kompetencat dhe terrirorin e tyre dhe nuk janë shquar për luftë të mirë, por për luftë ndaj plakave në rrugë.

Kjo është për vetëm për efekt elektoral, për ushtri elektorale. A e di që do të ketë zgjedhje dhe nuk mund të rri si Kryetar i Komitetit Ekzekutiv.

26 përqind e buxhetit të Bashkisë shkon për rroga, ndërkohë që mesatarja e Evropës por edhe rajonit nuk kalon më shumë se 15 përqind.’-tha Zhupa ndër të tjera.

