Bylykbashi: Më mirë liria e “kazanit” se qetësia e Kryeministrit

Ish-deputeti demokrat, ekspert i legjislacionit, Oerd Bylykbashi ka kritikuar nismën e qeverisë për të ndërhyrë në Kodin Penal. Ai thotë se qeveria kërkon të fusë në burg ata që protestojnë, duke ndryshuar ligjet me vota zëvendësuese të opozitës (deputetët e rinj).

Analiza e plotë e Bylykbashit në facebook

Pikerisht sot, ne diten e Lirise se Medias, qe Edi Rama e konsideron si Lirine e “Kazanit”, Kryeministri ka çuar ne parlament amendamente ne Kodin Penal qe denojne me burg ata qe duan te shprehen duke protestuar kunder tij dhe ato amendamente t’i miratoje me votat e zevendesuesve te opozites. Edi Rama nuk ka ngurruar te perdore Kodin Penal per ata qe e kane akuzuar per korrupsion dhe per lidhjet e tij me krimin per t’u mbyllur gojen. Deputete te opozites jane denuar penalisht pse e akuzuan per kanabizimin e Shqiperise dhe Gjykata e Larte ne presionin e Kryeministrit i denoi ata.

Kur legjitimitetin nuk e ka mbi voten e lire, por mbi voten e blere dhe te vjedhur, mbi krimin dhe korrupsionin, Kodi Penal eshte keshtjella e fundit ku fshihet autokrati.

Keshilli i Europes dhe OSBE/ODIHR i kerkojne Edi Rames me ngulm prej 5 vitesh qe te shfuqizoje shpifjen nga Kodi Penal por ai refuzon ta beje kete, qe te mund te kercenoje mediat, opoziten dhe kedo qe e akuzon ate dhe shpuren e tij.

Rezoluta e Asamblese Parlamentare te Keshillit te Europes (02.10.2014)

[Asambleja Parlamentare e Keshillit te Europes] mirepret shfuqizimin e denimit me burgim te shpifjes dhe mbrojtjen e veçante kunder shpifjes per kategori te caktuara personash [shfuqizuar me inisiative te qeverise Berisha]. Megjithate shpreh keqardhje qe shpifja nuk eshte hequr krejtesisht nga Kodi Penal, gje qe mund te kete efekte frenuese mbi gazetaret dhe t’i çoje ata ne praktika vetcensurimi. Per kete arsye, i ben thirrje parlamentit qe te shfuqizoje krejtesisht çdo denim penal ne perputhje me standartet e Keshillit te Europes. [paragrafi 5.4]

Raporti Final i ODIHR, 2015

Dispozitat penale mbi shpifjen duhet të shfuqizohen, duke u dhënë përparësi instrumenteve të parashikuara nga legjislacioni civil të hartuara për rivendosjen e reputacionit të dëmtuar.

[Rekomandimi prioritar nr. 5]

Raporti Final i ODIHR, 2017

Dispozitat penale për shpifjen duhet të shfuqizohen duke u dhënë përparësi zgjidhjeve juridike civile të hartuara për të rivendosur në vend reputacionin e dëmtuar. [Rekomandimi prioritar nr. 6]

Ne diten e Lirise se Medias, eshte pikerisht kjo Media qe nuk eshte e lire nga frika e presionit te Kryeministrit Rama.

