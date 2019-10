Caka: LSI e vendosur për reformë zgjedhore, konstruktive dhe serioze

Ju sugjerojme

Tashmë kemi ‘de facto’ dy grupe pune që po punojnë të ndara për reformën zgjedhore. Eshtë grupi i mazhorancës që ka në perberje dhe deputetë të opozitës së re si dhe grupi i punës së Opozitës së Bashkuar. Në përfundim të takimit në selinë e PD, folën për mediat Gazment Bardhi dhe Silva Caka.

Bardhi tha një reformë e vërtetë zgjedhore, është kusht për hapjen e negociatave.









Në të njëjtën linjë është dhe LSI-ja. Ish deputetja Silva Caka u shpreh se opozita e bashkuar mbetet e angazhuar për një reformë zgjedhore që do t’i shërbejë qytetarëve.

“E vetmja masë që merr Edi Rama është një deklaratë e tij personale dhe e dimë shumë mirë që Edi Rama nuk e mban fjalën e tij dhe kjo do të thotë të tallesh me qytetarët shqiptarë. Kjo është një deklaratë, e cila thjesht presupozon të heqësh dorë nga shit-blerja e votës nuk përbën asnjë llojë serioziteti përsa i përket përmbushjes së këtij rekomandimi.

Kështu që opozita e bashkuar është tepër e angazhuar ashtu siç e përmendi dhe kolegu Bardhi për të pasur një produkt jo vetëm konstruktiv, jo vetëm serioz, do t’i shërbejë kauze dhe ky është realisht është një mision historik, por mbi të gjitha do të jetë edhe i shpejtë. Kështu që nuk më ngelet gjë tjetër vetëm t’iu falënderoj për vëmendjen dhe t’i uroj shumë suksese këtij grupi, i cili është i përfaqësuar si në nivel politik ashtu edhe në nivel ekspertësh dhe teknik”, deklaroi Caka.

Etiketa: Reforma Zgjedhore