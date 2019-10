Cakaj: Zaev në zgjedhje të parakohshme? Ne se kemi premtuar

I pyetur sot në konferencën për shtyp, se çfarë komenti ka për faktin që kryeministri i Maqedonisë së Veriut, pas dështimit të hapjes së negociatave, ka deklaruar se do të japë dorëheqjen dhe do të shkojë në zgjedhje të parakohshme, Ministri në detyrë, Gent Cakaj, tha se edhe kjo, është një çështje e brendshme e vendit fqinj.

Sipas tij, rrethanat atje, nuk janë njësoj me rrethanat këtu. Cakaj u shpreh se Zaev kishte deklaruar më parë se nëse nuk do të hapeshin negociatat, ai do të jepte dorëheqjen.









Ndërsa kjo, nuk ka ndodhur në Tiranë. Cakaj tha se as Rama dhe as ai, nuk kishin deklaruar se negociatat do të hapeshin, nuk kishin ofruar garanci në atë drejtim. Sipas kësaj llogjike, rrjedhimisht i bie që as Rama dhe as Cakaj nuk do të mbajnë përgjegjësi për vendimin negativ të Brukselit.

