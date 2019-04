“Ç’bëre natën e parë të martesës?”/ Koço Devole jep përgjigjen epike

Ju sugjerojme

Aktori i mirënjohur i skenës shqiptare, Koço Devole ka rrëfyer mbrëmjen e djeshme në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan” një ndër premtimet e hershme që i ka bërë së shoqes. Ai filloi të rrëfehej përpara publikut të gjerë pasi bashkëprezantuesi i vogël që qëndron përkrah AlketaVejsiut, Eno, e pyeti: “Ti a u gëzove kur u martove? Edhe ditën e parë të martesës, çfarë bëre?” Duke mos e lënë menjanë në asnjë moment humorin e tij të hollë, Koço u tregoi fëmijëve sesa e rëndësishme është përkushtimi në një martesë.

“Tani të gjitha nuk do t’i thotë xhaxhi çfarë kam bërë, por ajo që bëra për herë të parë, natën e parë të martesës, e mora nusen time në krahë dhe i thashë: “Hip këtu!” Dhe ashtu në krahë siç e kisha i thashë: “O shpirt, kështu do të çoj tërë jetën në krevat, në krahë…” “Ua- tha-sa mirë!” Kështu kaloi nata e parë, e dytë, e tretë, muaji i parë, i dytë, i tretë. Mirëpo gruaja filloi të shëndoshej, por unë s’kisha më fuqi ta çoja në krahë. Kështu që s’kisha ç’bëja edhe i thashë: “Grua hip këtu lart në karrige”. U përkula dhe i thashë: “Hip në kurriz”. Tani meqë i dhashë fjalën, gruaja u shëndosh e u shëndosh dhe arrita ta çoj në krevat me karrocë.

Tani kanë kaluar plot vite dhe gruaja është bërë si vozë, por ama unë fjalën e mbaj, sepse kam vënë nja dy dërrasa tek krevati dhe ngaqë është si vozë, e rrotulloj dhe e çoj në krevat.Por tani, edhe gruaja po dobësohet po edhe un po bëj pak stërvitje që ta mbaj fjalën dhe deri sa të plakem do ta çoj në krevat në krahë”– u shpreh Koço Devole, duke shkaktuar të qeshura pafund në sallë.

