Ç’do të ndodhë pas 1 Korrikut? Deutsche Welle: Situata do lehtësohet

Çfarë pritet të ndodhë një ditë pas zgjedhjeve? Në një analizë të Deutsche Welle në gjermanisht, thuhet se Shqipëria është në një krizë shtetërore. Megjithatë, në shkrim thuhet se situata do të lehtësohet pas të Dielës.

“Zaret janë hedhur. Pra, zgjedhjet do të zhvillohen. Përkundër të gjithë potencialeve për konflikt, ka ende shenja se situata do të lehtësohet pas zgjedhjeve të së dielës. Mbi të gjitha, SHBA dhe BE, që mbështesin Shqipërinë në reformën e drejtësisë, kërkojnë rifillimin e gjykatës më të lartë kushtetuese sa më parë që të jetë e mundur. Ajo mund të zgjidhë mosmarrëveshjet e legjitimitetit në mënyrë institucionale. Kjo do të hapë rrugën për opozitën që të rimarrë mandatet e saj në parlament”.

Në lidhje për atë se çfarë do të ndodhë pas të dielës, foli edhe Zv/ndihmës Sekretari i Shtetit për Evropën Matthew Palmer në një intervistë për Zërin e Amerikës.

“Janë disa gjëra që ne shpresojmë të ndodhin pas 1 korrikut. E para është dialogu mes qeverisë dhe udhëheqësve të partive të opozitës për reformën elektorale. Ka një projekt të reformës elektorale që është në përputhje me rekomandimet e ODIHR-it, dhe ne duam të shohim marrëveshje për procesin e ardhshëm të reformës elektorale, që të krijonte kushtet që zgjedhjet në të ardhmen të zhvillohen duke gëzuar mbështetje nga të gjithë, në mënyrë transparente dhe me llogaridhënie. Duam që gjithë partitë të ripohojnë mbështetjen për reformën në drejtësi, që është thelbësore për aspiratat evropiane të Shqipërisë; duam të shohim formimin e institucioneve të Shqipësirë, si Gjykata Kushtetuese, që do të lejonin një funksionim të qetë të procesve demokratike të Shqipërisë”.

