CDU/CSU: E papranueshme që të mos hetohet blerja e votës, përgjegjëse është SPAK. Pyetja që vuri në siklet përfaqësuesen shqiptare në Bundestag

Një ditë më parë, në Bundestagun gjerman në Berlin u mbajt një konferencë për perspektivën europiane të Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut, ku vendi ynë përfaqësohej nga këshilltarja e Kryeministrit, Odeta Barbullushi, ish-ministre e Jashtme.

Gjatë seancës së pyetje-përgjigjeve, Barbullushi është përballur me një moment pak të sikletshëm, kur një nga të pranishmit teksa shprehu shqetësim për emërimet në administratë, e pyeti nëse ajo do të emërohej zv/ministre e Jashtme nëse nuk ishte kushërirë e ish-ministrit të Jashtëm. “Kjo është e paligjshme dhe korruptive”, tha ai.









Zonja Barbullushi nuk ju përgjigj asaj pyetje por shpjegoi reformën zgjedhore në proces.

Hans-Joachim Falenski, këshilltar i grupit parlamentar CDU/CSU theksoi se deputetët e CDU po punojnë me kolegët e tyre holandezë që ata të mos vënë veto për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Sipas tij, rezerva më e madhe e tyre ka të bëjë me aktivitetin në Holandë të narkotrafikantëve nga Shqipëria.

“Ne sugjerojmë që kolegët holandezë të mos votojnë kundra negociatave por, sipas shembullit të Bundestagut, të vendosin po të duan një kusht të dhjetë apo të njëmbëdhjetë”, tha ai.

Sipas Falenskit për grupin parlamentar CDU/CSU është e papranueshme që të mos hetohet vepra penale e votëblerjes për të cilën eshtë shprehur qartësisht Bundestagu; dosja por hidhet si në patate e nxehtë nga zyrat e prokurorisë sa në Dibër e në Tiranë megjithëse përgjegjës për të eshtë qartazi SPAK-u.