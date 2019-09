CDU: Nuk na hidhni dot hi syve me dënimin e Tahirit

Ju sugjerojme

Peter Beyer përfaqesues i CDU/ CSU në fjalën e tij në Bundestag për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut foli edhe për çështjen “Tahiri” dhe tha se “nuk na hidhni dot hi syve me atë dënim”.

Nga ana tjetër deputeti i CDU/CSU, Florian Hahn tha se Shqipëria ka bërë përparim në sistemin e gjyqësorit, por ka ende punë për të bërë në luftën kundër krimit të organizuar.

“Po të votojmë për Shqipërinë i japim një shans historik. Kemi vendosur kritere shumë të forta për Shqipërinë, të ndara në dy faza. Hapja e negociatave nuk do të thotë anëtarësim”, deklaroi Florian Hahn.

Ish-ministri i Brendshëm u dënua nga Gjykata e Krimeve të Rënda me 5 vite burg për shpërdorim detyre, por falë gjykimit të shkurtuar u reduktua me 1/3, në tre vite e katër muaj. Por as ky nuk ishte vendimi final, pasi dënimi u konvertua në tre vite shërbim prove. Gjykata rrëzoi tre akuzat e rënda të Prokurorisë si korrupsion i zyrtarëve të lartë, bashkëpunim në trafik droge dhe krijim i grupit të strukturuar kriminal, akuza për të cilat kërkoi 12 vite burg, të reduktuara me gjykimin e shkurtuar në 8 vite.



