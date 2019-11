Ceferin: Shqipëria ka talente për të kaluar raunde

Ju sugjerojme

Presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin ka dalë në një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp, ku ka folur për përmirësimin e futbollit shqiptar në vitet e fundit, si dhe projektit të “Air Albania Stadium”.

“Kam qënë edhe më parë këtu. Përmirësimi i ekipeve vijon nga infrastruktura dhe besoj se do të jetë një sukses. Gjithashtu, unë nuk doja që të shprehesha vetëm për këtë impiant, por falenderime edhe për FSHF dhe marrëdhënien me Armand Dukën. Normalisht gjithçka nis me infrastrukturën, por ato që do të shtoj është që në kampionatet e vogla duhet të jenë më të forta, pasi lojtarët nuk do largohen shpejt. Për më tepër them se futbolli shqiptar ka marrë kursin e drejtë dhe jo atë të gabuar. Mendoj se me talentet që ka, Shqipëria nuk do të kalojë vetëm një raund kualifikimi, por edhe më shumë. Nuk mund të jap dot premtime, pasi votimi është transparent. Në të ardhmen besoj se do të ndodh, por nuk është korrekte nga ana ime që ta them një gjë të tillë”.









Etiketa: Air Albania Stadium