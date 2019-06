Ceka: Çmallkoj të gjithë ata që u preken, sidomos në lagjen time…

Ju sugjerojme

Neritan Ceka një javë më parë lëshoi një deklaratë të fortë ku mallkoi të gjithë shqiptarët që do të shkojnë të votojnë në 30 qershor. Deklarata shkaktoi reagime të forta në rrjetet sociale. Mbrëmjen e sotme në emisionin “360 Gradë” në “Ora News”, Ceka me ironi tha se “çmallkoj të gjithë ata që për ideal të partisë, nuk duan bukë as ujë, të shkojnë të votojnë në 30 qershor”.

Reagimi i plotë i Cekës:

Dua t’i falenderoj gjithë fejsbuksat për këtë ngritje të papritur të personalitetit tim, që më vunë thuajse në nivelin e Gjushit dhe të Niçes. Po të lexojnë mirë zotërinjtë kam thënë “Ai që shkel mbi votën, iu qërrofshin sytë”, nuk di çfarë të them. Por meqë më kanë thënë këtë fuqi të madhe, dekretoj dhe çdekretoj, çmallkoj të gjithë ata, sidomos ato të lagjes time, sekretaret e komitetit qëndror, sidomos njëra më tha me atë që bëre pengove reformën zgjedhore. Për të gjithë ata që janë të kënaqur që në lagjen tonë nuk ka vend ku të ulesh, nuk ka vend për makinat, i çmallkoj. Çmallkoj të gjithë ata që e dinë se Niçja e ka marrë listën me fis e stërfis, dhe kanë frikë tani për bukën e kalamajve, i çmallkoj. I çmallkoj edhe ata që s’kanë bukë për fëmijët. Por në një korrik ju siguroj që do jetë një ditë tjetër.

Etiketa: cmallkim