Çela udhëzime prokurorive kundër COVID 19: Shmangni masat e “arrestit me burg”

Përhapja e koronavirusit në vend ka rritur shqetësimin edhe për mbajtjen e burgjeve larg këtij virusi. Me një udhëzim të ri Prokurori i Përgjithshëm Olsian Çela urdhëron prokuroritë e vendit që të vlerësojnë me rigorozitet rastet që kanë nën hetim dhe për masat e sigurisë aty ku është e mundur të kërkohet caktimi i dënimeve alternative të dënimit me burg apo edhe shtyrjen e vendimit për caktimin e masës me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID 19.





Në burgje ka një risk të lartë për përhapjen e koronavirusit, prandaj po merret kjo masë. Edhe gardianët kanë ngritur shqetësim se u mungojnë masat mbrojtëse.