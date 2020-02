CELIM Shqipëri: Kërkesë për Ofertë – Ref. code IGAS04/2020

Ju sugjerojme



Kërkesë për Ofertë

Ref. code IGAS04/2020

CELIM Shqipëri në partneritet me AKZM (Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura) janë përgjegjëse për implementimin e projektit ACAP Aksioni Komunitar për Zonat e Mbrojtura (ref.AID – 011521) i financuar nga Agjencia Italiane për Bashkëpunimin për Zhvillim AICS.

Në përputhje me objektivin e projektit për fuqizimin infrastrukturor, menaxhues dhe teknik të Agjencive Rajonale të Zonave të Mbrojtura, një nga nënobjektivat kryesorë të projektit është krijimi dhe nxitja e IGAs (Aktivitete që gjenerojnë të ardhura) për AdZM për promovimin e një financimi të qendrueshëm të Zonave të Mbrojtura. Për këtë arsye qëllimi i kësaj thirrjeje është të ftojë kompani që plotësojnë kriteret e përzgjedhjes për sistemimin dhe arredimin e Ranger’s Hut në Parkun Bredhi i Hotovës – Dangëlli, sipas parametrave indikativë që gjenden në thirrjen IGAS04/2020 dhe në Aneksin 1 të saj.

Kompanitë e interesuara duhet të sigurojnë garanci cilësie për të paktën 5 vjet.

CELIM do të zbatojë parimet e trajtimit të barabartë dhe jo-diskriminues, në përputhje me parimet e transparencës dhe konkurrencës së ndershme. Të gjithë furnizuesit e kualifikuar, si personat fizikë apo juridikë, vendas ose të huaj, do të kenë të njëjtat mundësi konkurrimi.

Kriter i përzgjedhjes do të jetë oferta me kosto më efektive, që do të thotë raporti më i mirë i cilësisë me çmimin.

Për të marrë Termat e Referencës dhe Anekset (në gjuhë angleze), ju lutem dërgoni email në adresat e shënuara [email protected] ose vizitoni faqen https://www.celim.it/en/news/

Afati përfundimtar për dërgimin e ofertave (në gjuhë angleze) është data 28 shkurt 2020 ora 17:00.

Ofertat mund të dërgohen me email në adresat e lartpërmendura.