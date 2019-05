Çfarë do ndodhë në 30 qershor? Këlliçi: Rama t’i thërrasë arsyes…

Ju sugjerojme

Kreu i FRPD-së, Belind Këlliçi, i bën thirrje kryeministrit Edi Rama që të ndërgjegjësohet dhe t’i japë vendit mundësinë për një qeverisje normale, të dalë nga vota dhe vullneti i lirë i qytetarëve. I ftuar në “A Shoë” të gazetarit Adi Krasta, Këlliçi komentoi situatën politike që po kalon vendi.

Sa i takon datës 30 qershor, datës kur janë parashikuar zgjedhjet vendore, Këlliçi foli për skenarin që ai parashikon të ndodhë. “Pres reflektim nga ana e mazhorancës dhe e kryeministrit, pres të hapen negociatat e Shqipërisë deri atëherë, por me një qeverisje normale, në një vend ku mbahen zgjedhje normale. Pres të ulemi me ta dhe të përballemi me platformat tona politike. Pres t’i kthehemi normalitetit politik. Po që këto të ndodhin, kryeministri duhet t’i thërrasë ndërgjegjes”– u shpreh ai.

Ndërsa komentoi protestat e opozitës, Këlliçi u shpreh se ndjehej krenar për atë të 25 Majit, ku u tregua qytetari e nuk pati akte dhune.

“Kam qenë pjesë e çdo proteste të zhvilluar në këto vite. Pata një kënaqësi të madhe për organizimin e protestës së fundit. Aty ka njerëz, dhjetëra mijëra qytetarë, nuk mund të kontrollosh axhendën e secilit prej tyre. Unë kam qënë mes tyre që kam qenë në protestë për t’i ndaluar njerëzit që të kryenin akte dhune. Jemi në protestë me qëllim që çdo qytetar të ketë mundësi të votojë i lirë në një ditë. Ne dalim e flasim për platformë për program, ndërsa mësojmë që pala tjetër ofron deri në 100 euro”,– vijoi Këlliçi.

