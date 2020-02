Çfarë është një narcist?

Ju sugjerojme

Ata të cilët kanë hasur me një narcis në jetën e tyre në çift, ose ata që janë lënduar nga një parter biznesi, që vuan nga narcizmi, e dinë shumë mirë se narcisët ekzistojnë vërtet. Ju vjen ndërmend një njeri i tillë, i cili ka karakter të vështirë, egoist, i cili pavarësisht se mendon vetëm për vete, pretendon të jetë një person që kujdeset për të tjerët?









Fillimisht le t’u hedhim një sy çrregullimeve të personalitetit në tërësi.

Ndryshe nga sëmundjet fizike, të cilat shumë thjesht mund të përcaktohen me anë të analizave të shumta dhe simptomave që shfaqin, personaliteti i një narcisi është shumë i vështirë të zbulohet, pasi ai nuk mund të evidentohet me sy të lirë apo me një diagnozë të vetme.

Mbi të gjitha të etiketosh dikë si narcis është e rëndë, ndaj duhet siguri.

Truri ka 100 miliardë neurone dhe lidhje të pafundme mes tyre. Këto e bëjnë çdo tru unik. Ashtu sikurse fytyra që ka një strukturë të thjesht me të njëjtat elemente, është gati e pamundur të gjesh dy fytyra identike ndër 7 miliardë fytyra të ndryshme në planet.

Çdo tru ka një numër të pafund veçorish që e bëjnë këdo të jetë ai apo ajo që është. Në botën e psikologjisë, disa çrregullime ngjasojnë me njëra-tjetrën.

Për shembull, shumë njerëz që vuajnë nga skizofrenia apo paniku kanë shumë të përbashkëta. Testet e neuropsikologjisë kanë zbuluar se disa forma të qëndrueshme mendimi ndikojnë në gjërat që themi, apo në gjërat që na bëjnë nervoz.

Narcizmi bën pjesë në një kategori të psikiatrisë të quajtur çrregullime të personalitetit. Këta njerëz kanë probleme në përshtatjen me stilin e jetesës, me botën e jashtme, e cila mund të jetë shpeshherë edhe e dhimbshme për ta.

Ja një shikim i shkurtër rreth narcizmit:

-Teprimi me vlerësimin e rëndësisë dhe talentit të dikujt.

-Imagjinata për romanca të mëdha, për arritje madhështore dhe dëshirë për t’i parë gjërat me detaje.

-Nevojë e tepruar për vëmendje dhe adhurim.

-Dëshira për të pasur gjithnjë të drejtë, mendimi se veprimet egoiste janë normale.

-Prirja për t’i përdorur njerëzit si sende.

– Mungesa e ndjeshmërisë, por shpesh mund të shtiren si tipa të ndjeshëm.

– Lëndohen shpejt dhe i lëndojnë të tjerët pa i vrarë ndërgjegjja.

-Të fiksuar pas vetes.

-Mungesa e aftësisë për të kritikuar veten.

Këto elemente mund të duken si përshkimi i duhur për një adoleshent, por ç’ndodh nëse një i rritur ka këto tipare? Kjo shkakton probleme të mëdha në marrëdhëniet e tyre me partnerin, me kolegët e punës apo edhe me fëmijët e tyre.

Përcaktimi i diagnozave të një personaliteti narcist, është e rëndësishme, pasi na tregon me kë kemi të bëjmë dhe si të përballemi me të. Dhe nëse ti vetë je një narcist, duhet të kuptosh arsyen pse disa nga marrëdhëniet e tua me të tjerët kanë dështuar dhe përse nuk je kurrë i kënaqur me atë që ke.

Problemi me jetën tuaj gjendet brenda jush

Çdo narcist është i ndryshëm. Ata kanë një kombinim të ndryshëm të 100 miliardë neuroneve të tyre. Ata të gjithë kanë edukim të ndryshëm, në nivele të ndryshme. Aftësia për të parë veten me syrin kritik mungon te të gjithë ata, sepse për narcisët është e pamundur të jenë gabim.

Terapia për këtë çrregullim personaliteti është e vështirë dhe ka një kohëzgjatje të madhe, pasi narcisët duhet të përballen me vetveten, të pranojnë se nuk janë ata që ata mendojnë se janë. Ata duhet ta mëson veten me humbjen dhe ta hapin zemrën e tyre drejt botës, e cila mund të jetë shpeshherë e dhimbshme ose e padrejtë, por ama ka shumë gjëra të bukura atje jashtë që shihen vetëm po të shemben muret e egoizmit.

