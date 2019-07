“Çfarë i ke këto? Je i arrestuar”, në pranga shoferi (Video)

Ju sugjerojme

Një 40-vjeçar me iniciale A.B, është arrestuar nga Policia e Tiranës pasi tentoi të korruptonte punonjësit e Policisë Rrugore. Ai i dha policit 20 mijë lek të vjetra, në mënyrë që ti shpëtonte testit të alkolit. Polici dallohet në video duke i thënë “Çfarë i ke këto? Nga ky moment je i arrestuar” dhe menjëherë ka lajmëruar kolegët e tij, për të arrestuar 40-vjeçarin.

Policia Rrugore e Tiranës godet një rast tjetër të mitëdhënës. Gjatë javës që lamë pas janë goditur edhe dy raste të tjera.

Në funksion të patrullimeve me përzgjedhje për personat që drejtojnë mjetet pas përdorimit të alkoolit, rrugorët e kryeqytetit gjatë fundjavës, kanë ndaluar në rrugën “Don Bosko” drejtuesin e mjetit me iniciale A. B, 40 vjeç, i cili gjatë kontrollit policor, me qëllim shmangien e testimit për alkool, i ka ofruar agjentit verifikues një shumë lekësh.

Në këto kushte efektivët e Policisë Rrugore, kanë bërë arrestimin në flagrancë të drejtuesit të mjetit, për veprën penale: “Korrupsioni aktiv ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”.

Gjatë javës që lamë pas, si rezultat i shtimit të kontrolleve janë evidentuar dhe goditur edhe dy raste të tjera të mitëdhënies.

