Çfarë ka ndryshuar nga protesta e fundit e madhe e opozitës

Ju sugjerojme

13 prilli ishte dita e fundit kur opozita shqiptare mbajti tubimin e saj të madh, përpara se të vinte 11 maji. Por çfarë ka ndryshuar gjatë kësaj kohe në planin politik kombëtar dhe ndërkombëtar?

Dikush mund të thotë se ujërat nuk kanë lëvizur, megjithatë ka pasur disa ndryshime interesante. Zhvillimi më i madh mbetet samiti i Berlinit, ku qeveria shqiptare mori një tjetër lajm të keq sa i përket mundësisë së hapjes së negociatave. Ajo e priste qershorin me shumë ankth, pasi ky do ishte një zhvillim për t’u përdorur politikisht. Nga ana tjetër, ka nga ata që thonë se pikërisht kjo shtyrje tregon se BE po vepron si në të shkuarën, kur çdo hap i rëndësishëm drejt integrimit, është marrë pas një rotacioni politik.

Ndërkohë opozita ka fituar disa zëra në mbështetje të kauzës në planin ndërkombëtar, nga Gjermania në Londër. Edhe vetë ambasadori i BE në Tiranë, Luigi Soreca e përkrahu planin e opozitës me 10 pika për qeveri tranzitore, që e do e çojë vendin drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.

Kryeministri nga ana tjetër ka vazhduar me axhendën e tij, duke theksuar se do të shkohet drejt zgjedhjeve në qershor edhe pa opozitën. Disa protesta të vogla janë shënuar në rrugët ku ai ka lëvizur, kurse paraqitja e kandidaturave për kryebashkiakë nga PS ka lënë hapësirë për interpretim. Ka prej atyre që thonë se Rama po tregon tërheqje nga disa emra problematikë për procesin zgjedhor. Kurse presioni për zbardhjen e krimit zgjedhor bëri që kryeprokurorja e përkohshme, Arta Marku të pranojë problemet me hetimin e dosjes. Por disa analistë e kanë vlerësuar si hipokrizi reagimin e saj.

Një parti e re ka lindur nga e djathta, por dalja e saj në skenë është shoqëruar jo vetëm me kritika, por edhe me akuza për mënyrën e regjistrimit dhe mbledhjen e firmave.

Nuk kanë munguar gjatë kësaj kohe edhe zërat që opozita të marrë pjesë në zgjedhje, pasi sondazhet i ka në favor. Entuziazmi në takimet e kreut të opozitës nëpër rrethe nuk ka munguar, ndërsa pritet të shihet materializimi i tij në shesh.

Etiketa: 11 maji