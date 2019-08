Çfarë presim nga ambasadori që na ftoi të veshim brekët e plazhit

Ju sugjerojme

Nga Agron Gjekmarkaj

Mbase jo më shumë se 5-6 javë duhet të kenë kaluar që kur Kryebashkiakja e Shkodrës, Zonja Voltana Ademi, tanimë simbol i rezistencës ndaj votimeve moniste të 30 qershorit u pat dërguar një letër ambasadorëve kryesorë të akredituar në vendin tonë!

Nga sa kemi lexuar e parë, vetë ambasadori Atilio i Republikës së Italisë qe përgjigjur pozitivisht, duke i pritur e dëgjuar për shqetësimet që kryebashkiakët e djathtë kishin për ngjarjet e pazakonta që po ndodhnin! Ndoca zgërdhiheshin e bënin hokatarin për propozimin që administratorë nga Brukseli të menaxhonin situatën në qytetin metropol të veriut, ku kandidati i Rilindjes kishte marrë i vetëm 6 %!

Tani kësaj shifre therëse ju shtua edhe çështja e dekriminalizimit, ku njeriu i Ramës i emëruar së fundmi edhe drejtues politik në vend të ish-Ministrit të Jashtëm, Ditmir Bushati doli i përfshirë!

Edi Rama siç vepron gjithmonë kur ndihet ngushtë e lëshoi dje Valdrin Pjetrin! Tani kjo histori atij, Edi Ramës po i përsëritet kaq shpesh ndër vite, sa nuk i beson më askush! Rama i përzgjedh njerëzit për atë që janë dhe kanë qenë me shpresën që kjo nuk do të merret vesh! Ja ka lanë Lija zanat do thoshte Fishta!

Megjithëse perballë në farsën e Trazimeve të Qershorit nuk pat kundërshtarë, mendohet qe edhe dy a tre të tjerë pritet që së shpejti të dalin me “barrë”! Orteku i lidhjeve me botën e kriminalizuar po e zë nën vete! Dako ka ditë i shpallur non grata nga SHBA dhe asnjë fjalë nuk thotë Kryeministri qe nuk lë qen, as njeri pa marrë nëpër gojë! Rilindja vetëm këtë shkollë paska, vetëm këta libra paska lexuar, vetëm të tillë korifej qet! Në palcën e saj është mbledhur i gjithë qelbi dhe hanraku i Shqipnisë!

Nuk di ndryshe, nuk mundet, nuk do e kot t’u hysh stërhollimeve! Le te kthehemi tek ambasadori Sattler!

Shqiptarët te gjithë ata që kanë njohuri minimale historike e të tjerët po e po kanë mirënjohje e nderim për Austrinë e për Austro-Hungarinë e dikurshme! Të robëruar e të shitur nga Perandoria Otomane e vetmja fuqi për shume kohë, sepse në ag të pavarësisë kombëtare ju bashkëngjit edhe Italia (ndonëse me lojnacake me interesat e veta të çastit) që e ndihmoi dhe trajtoi me dinjitet kombin shqiptar pre e fqinjëve ballkanike!

Mirënjohja nuk duhet të vjetrohet kurrë për aktet e shumta të ndihmës që patëm prej saj! Në këtë kontekst Ambasadori Sattler është i mirëpritur tejet në Shqipëri! Sot pasi ngjarjet rrodhën me shpejtësi për qytetin e Shkodrës na u kujtua cinizmi me të cilin i qe përgjigjur Kryebashkiakes Ademi! Ai, sikur ne se dinim, na pat thënë që qenkëshim ne vitin 2019 dhe jo në vitin 1913 dhe na ftonte të vishnim brekët e shkurtra e të niseshim yxhym në plazh e të shullëheshim e prabulliteshim në diell si qytetare të lumtur!

Në një kohe kur Shkodra dhe gjithë Shqipëria ziente nga sulmi qe iu bë demokracisë më 30 qershor! Me atë deklaratë Sattler po i shërbente drejtpërdrejtë qeverisë së diskretituar shqiptare! Ne si të njëanshëm, si mbështetës ndaj Ramës të pamëdyshje njihnim vetëm ambasadorin Boshard! Deklarata e Sattler la shije të hidhur! Ne shqiptarët presim që ambasadorët të sjellin diçka nga vlerat pozitive të Kontinentit dhe vendeve që përfaqësojnë dhe jo të bëhen palë në viset me të ndyta të politikes sonë! Idili dhe etja që kemi për europianët shpesh romantik, jo pak here na kthehet në frustim prej te dërguarve të tyre të cilët pranojnë këtu çdo gjë qe e neveritin prej nga vinë!

Tani që koha e përgënjeshtroi Sattlerin në këshillën e tij, presim që Ambasadori të demonstrohet diplomat dhe të shkojë në Shkodër, aty ku Austria nderohet më shumë, ku prej varfërisë shumë pak shkojnë në plazh dhe t’i kërkojë falje Kryebashkiakes Ademi ! Nga Sattler dhe të tjerët presim të kërkojnë këtu, atë qe çdo qytetar i zakonshëm austriak e ka, të drejtën për të zgjedhur në zgjedhje të lira e të ndershme!

Burimi: Gazeta Panorama

*Në foto ambasadori austriak Johann Sattler

