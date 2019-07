Çfarë pritet këtë javë me motin? Flasin sinoptikanët

Ju sugjerojme

Erërat e forta të pasdites së të dielës ia lanë vendin reshjeve të shiut, por sa do të zgjasë kjo situatë? Përgjigjen e japin meteorologët.

Edhe gjatë ditës së sotme (e hënë) situata me motin vijoi e njëjtë, me reshje shiu në të gjithë vendin, si dhe erë e fortë, ndërsa temperaturat shënuan zbritje. Sipas Meteoalb, edhe dita e martë parashikohet të rezervojë sërish mot me vranësira dhe reshje.

Referuar të njëjtit parashikim, gjatë kësaj jave pritet një rënie e temperaturave deri në 7°C. Kjo situatë parashikohet të vijojë deri në fundjavë.

Etiketa: parashikimi i motit