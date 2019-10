Champions/ Ajax me marsh të 5-të, Chelsea triumfon në Francë (VIDEO)

Ju sugjerojme

Chelsea ka mposhtur Lille në Francë me rezultatin 2-1. The Blues kanë shënuar të parët me Abraham përpara se Osimeh të barazonte për vendasit. Në fund të takimit, braziliani Willian ka shënuar golin e fitores për miqtë.

Me këtë fitore Chelsea ngjitet në vend të dytë pas Ajaxit që ka fituar ndeshjen e tij me rezultatin e pastër 3-0 ndaj Valencias. Një tjetër paraqitje spektakolare e skuadrës holandeze e cila vazhdon të mahnitë me lojën e bukur.

Ndërkohë në ndeshjet e tjera RB Leipzig ka humbur në shtëpi ndaj Lyon me rezultatin 2-0. Zeniti ka mposhtur Benfica-n me rezultatin 3-1 dhe merr kreun e renditjes në grupin G.

