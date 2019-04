Ajax me një këmbë në finalen e madhe të Champions

Ju sugjerojme

Ajax i Amsterdam mposhti sonte në fushën e saj, gjysmëfinalisten tjetër, Totenham. Van de Beek shënoi për ekipin holandez në minutën e 15 të pjesës së parë. Rezultati ngeli deri në fund i tillë, edhe pse u bë një ndeshje e fortë sulmuese nga të dy ekipet. Të rinjtë e Ajax luajtën të qetë e të sigurtë, me një epërsi si të ishin një ekip i madh e i sprovuar. Kjo përvojë mesa duket vjen pas skualifikimit që i bënë gjatë sezonit, Realit të Madridit dhe Juventusit. Edhe pse ka ende 90 minuta lojë, që është ndeshja e kthimit në Amsterdam, Ajax duket thjesht i pamposhtshëm. Me fitoren sonte, duket se supriza e këtij sezoni të Champions League, ka hedhur një hap të sigurtë drejt finales së madhe që do të luhet me 1 qershor në Madrid. Ekipi tjetër finalist do të dalë nga perballja epike, mes Barcelonës dhe Liverpool. Takimi i tyre i parë zhvillohet nesër në orën 21.00 në fushën e katalanasve.

Etiketa: Ajax