Champions/ Bajern Mynih nuk fal Zvezdën, tris për të kryesuar grupin

Bavarezët deshën të bënin një start sa më të mirë duke llogaritur se dueli tjetër i grupit mes Totenhem dhe Olimpiakos ishte mbyllur në barazim dhe ia arritën qëllimit, duke mundur skuadrën serbe për të marrë menjëherë kryesimin.

Koman në pjesën e parë i dha avantazhin skuadrës së Kovaç, e cila vonoi për të mbyllur ndeshjen, por ia doli në fundin e saj me Levandovskin e Myler të cilët konkretizuan më në fund një mori rastesh të krijuara para portës serbe.

Takimi i radhës i skuadrës së Bajern do të jetë ndaj Totenhem, ndërsa Crvena Zvezda do të ndeshet me Olimpiakos.