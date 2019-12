Ju sugjerojme

Dy skuadrat e para që janë kualifikuar për në fazën tjetër 1/16, janë Liverpul dhe Napoli.

Anglezët mposhtën me rezultatin 0-2 austriakët e Salzburg, me dy gola brenda një minute.









“The Red’s” e mbyllën në vendin e parë me 13 pikë, të ndjekur nga Napoli me 12 pikë, i cili fitoi bindshëm ndaj Genk, me rezultatin 4-0.

Etiketa: Champions League