Champions/ Napoli ndal Mesin por jo Grizman, barazim me pasoja për katalanasit

Barcelona vazhdon mallkimin italian, skuadra katalanase ka që prej vitit 2006 që nuk fiton në “çizme”, herën e fundit ka mposhtur 1-0 Milanin.









Barça e nisi si gjithmonë, duke mbajtur topin dhe duke tentuar të depërtojë në zonën kundërshtare. Napoli u tregua i zgjuar, duke lejuar miqtë të mbajnë topin dhe duke luajtur me qetësi, duke qëndruar shumë mbrapa në mbrojtje.

Ishin vendasit ata që kaluan të parët në avantazh me një prej daljeve të ralla në gjysmëfushën kundërshtare.

Pas një gabimi në mbrojtjen e Barçës, Mertens ka treguar klasin e tij duke shënuar një gol mjaft të bukur në hyrje të zonës.

Ai e ka stopuar me një prekje gjeniale topin me të jashtmen, duke goditur në trekëndëshin e djathtë më pas, i paprekshëm për ter Stegen. Me këtë gol Mertens barazon Hamsik në listën e golashënuesve të Napolit.

Barcelona arrin të barazojë me Antoine Griezmann në minutën e 57′ të takimit. Semedo dha një pasim të bukur nga djathta dhe francezi e kishte shumë të thjeshtë ta shndërronte në gol. Sfida mbeti e nxehtë, por pa shumë hapësira në zonat respektive, Napoli arriti të godiste më tepër kuadratin, dhe madje kishte një mundësi të artë, por ter Stegen ka bërë mrekullinë. Në fund Barpa e mbylli me një lojtar më pak teksa Vidal ka dalë me karton të kuq.

Një barazim që lë gjithçka të hapur për ndeshjen e kthimit

.