Ju sugjerojme

Aktorja e njohur e Hollywood-it ka surprizuar me ndryshimin në pamjen e saj. Charlize Theron ka guzuar me modelin e flokëve të viteve 80′, që më tepër preferohej prej djemve. Aktorja duket shumë bukur me këtë model flokësh, dhe me siguri tashmë do të shohim shumë personazhe të njohur që do ndjekin Charlize Theron.



Etiketa: charlize theron