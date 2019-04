Chelsea ka në dorë zonën “Champions”, do përballet me Burnley

Chelsea është duke kërkuar fitore ndaj Burnleyt që të ngjitet në tabelë, për një vend në Ligën e Kampionëve.

Përballë tyre do të jetë Burnley që është në pjesën e poshtme të renditjes, por jo të rrezikuar. Nga minuta e parë Chelsea pritet të sulmojë, pasi luan me Hudson-Odoi, Higuain dhe Hazard.

This is your Chelsea team to play Burnley! 💪#CHEBUR

