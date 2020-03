Chelsea shuplakë Liverpulit, e eliminon nga Fa Cup

Ju sugjerojme



Chelsea i ka dhënë “shuplakën” e radhës Liverpoolit të Jurgen Kloppit. Ekipi i trajnerit Frank Lampard fitoi 2-0 në Stamford Bridge duke kaluar në turin tjetër të FA Cup. Londinezët shënuan nga një gol për çdo pjesë dhe kaq mjaftoi për të marrë një fitore me vlera.

Goli i parë u shënua nga Willian në minutën e 13′. Ai gjuajti fort nga distanca, por gjuajtja e tij nuk gjeti reagimin e duhur të Ardian që e shtyu drejt portës së “Redsave”. Loja vazhdoi me vrull, por lajmi i keq ishte dëmtimi i Mato Kovacicit. Kroati la fushën e lojës në minutën e 42′.









Pjesa e dytë u mendua se do të sillte një tjetër Liverpool, por ishte sërish skuadra e Chelseat që shënoi duke i dhënë shkelmin përfundimtar sfidës. Barkley i vendosi vulën sfidës, pasi në minutën e 64′ vrapoi rreth 50 metra me topin në këmbë i pashqetësuar nga kundërshtarët dhe me një gjuajtje të fortë e pushoi topin në rrjetë për 2-0. Chelsea kalon në turin tjetër, ndërsa një mini-krizë ka përfshirë Liverpoolin.

🏆 Chelsea vs Liverpool | Barkley (GOAL!!!) 64′ #CHELIV pic.twitter.com/AeLUEYmFlK

— D9INE (@D9INE_EUROPE_) March 3, 2020

Etiketa: 2-0